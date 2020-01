Vigilante é baleado por assaltante por tentar esconder celular

Na manhã desta sexta-feira (17) um vigilante foi baleado, no bairro Barrocas, localizado na cidade de Mossoró. O disparo acertou o ombro do homem e transfixou o tórax.

A vítima, identificada como Manoel Avelino, de 51 anos, tinha saído do supermercado onde trabalhava e seguido até a casa da filha para visitar o neto.

No momento da ação, ele estava na calçada, em cima da moto e mexendo no celular. Ao perceber a aproximação dos bandidos, Manoel teria tentado esconder o celular no bolso, momento em que os criminosos atiraram.

Após o crime, a dupla, que também estavam de moto, fugiu do local sem levar nada.

Manoel foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Tarcísio Maia.

De acordo com um médico do Samu, ele teve uma parada cardíaca no caminho para o hospital, precisou ser reanimado e foi internado em estado grave.