Foragido condenado por estupro de vulnerável é preso em Mossoró

Nesta quinta-feira (16) o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), com apoio da Polícia Militar, prendeu um condenado por crimes de estupro de vulnerável, cometidos entre os anos de 2011 e 2015, na cidade de Mossoró.

Marcos Antônio dos Santos, de 51 anos, foi localizado por uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ele havia sido condenado a 9 anos e 4 meses de prisão e estava foragido da Justiça.

A prisão é resultado de mais uma atuação do MPRN no contexto do projeto Memória, desenvolvido pelo Gaeco. O objetivo do projeto desengavetar crimes antigos, capturar os foragidos e levar os criminosos a julgamento.

O projeto Memória prioriza crimes graves, cujas penas são superiores a 6 anos de prisão em regime fechado, como casos de homicídio, latrocínio, estupro e tortura.

Mesmo diante da complexidade dos casos, o Gaeco já conseguiu prender mais de 30 foragidos da Justiça. Boa parte deles foi localizada no próprio Rio Grande do Norte, mas alguns foram encontrados residindo em outros estados.

Prisões foram feitas no Acre, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e São Paulo.

O MPRN reforça à população que continua recebendo denúncias anônimas de crimes. As comunicações podem ser feitas pelo Disque Denúncia 127, que é um canal direto do MPRN para denúncias de crimes em geral.O cidadão pode ligar gratuitamente para o número. A identidade da fonte será preservada.