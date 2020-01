PC prende suspeitos de posse ilegal de arma de fogo e tráfico em Mossoró

Na manhã desta sexta-feira (17) a Polícia Civil de Mossoró deflagrou a Operação “Gamboa” e realizou as prisões de dois homens pela suspeita da prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Jhonatam Batista de Souza e Edson Estevam de Oliveira foram presos em flagrante, no bairro Costa e Silva.

No momento das prisões, Jhonatam estava na posse de um revólver calibre 38 municiado e papelotes de cocaína, enquanto Edson portava uma pistola .40 municiada.

O nome da operação “Gamboa” refere-se à primeira família a habitar a região na qual ocorreu a operação policial.

Os dois presos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou do Disque Denúncia da DEFUR Mossoró, por meio do WhatsApp, no número: (84) 98135-1586.