Dois carros batem de frente e deixam 3 mortos e feridos perto de Jucurutu/RN

Dois carros (Siena e Fox) bateram de frente e pegaram fogo no final da tarde deste domingo, 19, na BR 226 (localidade de Cacimbas), entre as cidades de Jucurutu e Florânia/RN.

As vítimas (informação do Blog Sidney Silva)

No Siena

Tomaz Magno da Silva, de 34 anos (socorrido)

Ana Maria Bezerra de Medeiros (socorrido)

Tomaz Dayvson Medeiros da Silva (morreu)

Artur Felipe (socorrido)

No Fox

Aldo dos Santos Filho (morreu

Maria Ioderlândia Arruda (morreu)

Aldo José dos Santos Neto (socorrido)

André Felipe (socorrido)

As primeiras informações é que algumas vítimas, inclusive crianças, foram socorridas em estado grave para a unidade de saúde da cidade de Jucurutu e que três morreram no local.

As polícias Militar, Civil e Bombeiros, assim como o ITEP, foram acionados ao local. A Polícia Rodovia Federal também foi avisada da ocorrência e deve fazer o primeiros levantamentos.

As duas ambulâncias do SAMU de Caicó foram acionadas a cidade de Jucurutu, para transferir as vítimas, inclusive as crianças, para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

No local, morreu a criança em função do impacto e o carbonizado. Foram socorridas três crianças e um casal para Jucurutu por populares que passavam pelo local.

O repórter Rivanildo Junior, o Siena seguida na direção de Florânia e o Fox na direção de Jucurutu. A primeira hipótese é de que o motorista do Siena teria invadido a contra-mão para fazer uma ultrapassagem, provocando a tragédia.

Num veículo, o casal morreu e sobreviveu os dois filhos. No outro caso, a criança morreu e sobreviveu o casal. Os corpos foram removidos para exames de identificação oficial no ITEP, unidade de Caicó.

As causas do acidente estão sendo apuradas inicialmente pela Policia Rodoviária Federal e seguida pela Polícia Civil.