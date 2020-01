Casal mata aposentado de 70 anos para roubar celular em Mossoró-RN

Aposentado Francisco de Assis sofreu o tiro do assaltante e morreu na porta de casa, no bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró

O aposentado Francisco de Assis Oliveira, de 70 anos, foi assassinado a tiro por um assaltante no início da noite deste domingo, 19, no Bairro Belo Horizonte, em Mossoró-RN.

O assaltante estava acompanhado com uma mulher. Os dois chegaram à casa onde se encontrava a vítima e várias outras pessoas e anunciaram o assalto.

A mulher começou a recolher os celulares e o assaltante ficou apontando a arma para os presentes e fazendo ameaças. Num determinado momento, ele disparou a arma.

Francisco de Assis não resistiu ao ferimento do tiro e morreu no local na porta de casa. O casal de assaltantes fugiu numa motocicleta na direção do bairro Boa Vista.

A Polícia pede ajuda dos moradores do bairro para verificar suas câmeras de segurança com a intenção de identificar os dois latrocidas (quem mata para roubar).

O corpo de Francisco de Assis foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, e o caso deve ser investigado pelo delegado da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos.