Informação foi passada pelo INEP através de seu Twitter, que também informa que todas as revisões serão feitas até o final do dia, para que nestas terça-feira, 21, possa ser feita as inscrições no SISU tranquilamente

Às 10 desta segunda-feira, 20, será encerrado o prazo para os estudantes enviar e-mails (enem2019@inep.gov.br) com questionamentos sobre as notas do Enem 2019.

A informação é do jornal O Globo.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) informa que o candidato não pode deixar de informar o CPF e o nome completo no e-mail.





O presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse que as equipes estão fazendo as revisões para que na terça-feira os estudantes possam fazer a inscrição no SISU tranquilamente.

