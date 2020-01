UERN vai disponibilizar 2.430 através do Sisu para cursos de graduação

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) ofertará 2.430 vagas no Processo Seletivo de Vagas Iniciais – PSVI, nos cursos de graduação, modalidade presencial, para o ano letivo de 2020. O acesso será por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas do ENEM.

A inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do acesso à Plataforma do SiSU, no período de 21 de janeiro de 2020, até as 23h59 do dia 24 de janeiro de 2020.

Entre as novidades deste processo seletivo, estão as ações afirmativas com a adoção da cota étnico-racial, implantada pela Lei Estadual nº 10.480, de 30 de janeiro de 2019.

Essa mesma Lei estabelece o Argumento de Inclusão Regional, que consiste em um percentual a ser acrescido na pontuação geral obtida pelo candidato no PSVI.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/UERN) esclarece que os pesos e as notas mínimas (ponto de corte) em cada uma das provas do ENEM/SiSU, exigidos pelos cursos da UERN, estão definidos no Termo de Adesão ao SiSU e no Anexo II do Edital.

Conforme previsão de cronograma divulgado pelo SiSU, a convocação dos candidatos aprovados na chamada regular do PSVI 2020 UERN/SiSU ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2020.