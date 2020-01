Como será o ano de 2020 para todos os signos?

O ano de 2020 será regido pelo Sol, iniciando astrologicamente no dia 20 de Março, ou seja, é um ano no qual a luz interior de cada um terá destaque.

O ano de 2019 já passou e muitos afirmam ter sido um ano difícil. Mas agora que 2020 já iniciou, o que os astros reservam para esse ano?

É um ano no qual há necessidade de eliminarmos o que não é mais importante ou necessário em nossas vidas, deixando o caminho mais simples e com foco maior.

O sol indica claridade e iluminação, ou seja, conseguiremos ser capazes de enxergar nossas qualidades e defeitos com clareza.

Vamos ver o que o ano de 2020 reserva para cada um dos Signos do Zodíaco. Confira!





1 – Áries

O signo de Áries é ligado ao fogo, mas teve alguns anos difíceis no passado. Isso certamente virou experiência e o autoconhecimento aumentou. Hoje, o ariano já sabe o que lhe faz bem e o que não faz.

Para o (a) ariano (a), estará claro o caminho que deve seguir, mesmo se existir medo e receio de tomar atitudes. Afinal, o (a) ariano (a) também já não suporta mais manter algo que não o satisfaz ou que não traga felicidade.

Em termos de trabalho, o (a) ariano (a) pode ter mais liberdade para trabalhar em diferentes projetos depois de Abril. Mas será um ano em que ele poderá ter uma demanda alta de trabalho, sendo necessárias pausas para refletir e fazer as escolhas adequadas.

2 – Touro

À medida que se inicia o novo ano astrológico, a partir de 20 de Março, regido pelo Sol, o (a) taurino (a) sabe que precisa sair de sua zona de conforto.

O ano que passou trouxe muitas mudanças e em 2020, o (a) taurino (a) terá mais chance de brilhar. Será o momento de colher os frutos do seu esforço.

Mudanças repentinas podem acontecer, mas você pode ficar tranquilo que todas as mudanças serão necessárias e acontecerão tranquilamente.

3 – Gêmeos

O ano regido pelo Sol poderá trazer mudanças para os geminianos, sobretudo no campo amoroso. Se houver menos autojulgamento, as descobertas podem ser valiosas e interessantes.

Se você estiver se sentindo exausto, pelo ano de 2019, aguente até Março, pois a partir daí mudanças podem fazer com que esse cansaço mude e novas direções sejam necessárias.

4 – Câncer

Um dos signos que mais sofrerá alterações, sobretudo em relação à autoestima. É importante que as pessoas do signo de Câncer se desfaçam de coisas e ideias do passado e foque no presente, visando o futuro.

Será importante observar quais relações valem a pena serem mantidas ou que necessitam de maior investimento emocional. Nesse ano, você encontrará o ápice do amadurecimento, mas é importante que dedique momentos para reflexão.

5 – Leão

O ano de 2020 é para o leonino (a) brilhar. É importante que você foque no que deseja, dedicando-se a isso, cuidando da rotina e da saúde.

É também o momento de resolver as pendências.

Entre os meses de Abril e Julho, você deverá rever seus relacionamentos. Julgue menos e aprenda que esse ano te trará novas oportunidades.

6 – Virgem

Ano de reviravoltas para a (o) virginiano (a). Mas não fique ansioso (a). Foque em você e menos no outro.

Os signos ligados à Terra, como no caso de Virgem, sentirão que chegarão no topo da montanha no ano de 2020, em virtude dos últimos anos.

Lembre-se de cuidar mais de você, internamente. Afinal, você é bastante racional, mas não pode descuidar desse lado.

Em termos de trabalho, o ano de 2020 mostrará, sob a regência do sol, as verdades. Portanto, você pode se decepcionar com alguns colegas, mas não se renda ao pessimismo. Use isso a seu favor, para continuar e chegar ao topo.

7 – Libra

Um novo ciclo se inicia, portanto deixe para trás o passado e use os novos momentos para ter novas experiências.

No campo amoroso, o (a) libriano (a) poderá utilizar esse ano para reflexão. Será importante determinar limites.

Não ligue para opiniões alheias, afinal tudo o que você menos precisa agora são de freios.

8 – Escorpião

O autoconhecimento te trará impactos reais. Você poderá ver as mudanças nos diversos aspectos da sua vida, incluindo carreira e amor.

Essa é uma fase de libertação, portanto, elimine a bagagem desnecessária e se jogue no que julgar inovador.

9 – Capricórnio

Coragem será a palavra chave em 2020. É necessário eliminar o que não é necessário e fazer novas escolhas.

Confie no seu sexto sentido.

Espere por viradas e por realizações.

10 – Sagitário

Ano de revelações. Se você conseguir canalizar sua criatividade, poderá ter um acréscimo em sua conta bancária.

Invista em mudanças, você perceberá que o foco e a determinação poderão dar um ótimo resultado financeiro.

11 – Aquário

Será um ano mais tranquilo, no qual você colherá os benefícios de anos anteriores difíceis. Mas também somente uma prévia do que virá em 2021.

É um ano para autoavaliação, reflexão, pois assim você conseguirá eliminar o que não te traz mais benefício e fazer escolhas sensatas.

12 – Peixes

As pessoas desse signo podem se sentir perdidas. Embora pode parecer que não há opções ou que há diversas opções, sem o conhecimento do caminho certo a seguir, esse ano de 2020 pode trazer muito autoconhecimento e paz.

Trabalhe suas inseguranças, tanto no campo do amor quanto no de relacionamentos pessoais.