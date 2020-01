Dupla morre esmagada após derrubar torre de transmissão em Ipanguaçu

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens encontrados mortos nesta quarta-feira, (21) às margens da RN-118, na zona rural da cidade, estavam furtando peças das torres no momento do acidente. Segundo o chefe de obras da Cymi do Brasil cinco peças da estrutura que sustenta a torre foram retiradas e estavam no local, o que pode ter causado o desabamento.