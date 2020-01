WhatsApp libera versão com ‘modo escuro’ para alguns usuários de android

Nesta quarta-feira (22) o WhatsApp liberou a versão com ‘modo escuro’ para alguns usuários de android. O modo escuro ou modo noturno proporciona mais conforto visual e também ajuda a economizar energia da bateria. A funcionalidade já foi liberada para os usuários de aplicativos como Instagram e Facebook Messenger.

Nesta quarta-feira (22) o WhatsApp começou a liberar a funcionalidade ‘modo escuro’ para alguns usuários do aplicativo.

A princípio, a funcionalidade foi liberada apenas para quem faz uso do Android e que já estava inscrito previamente no programa de testes. Essas pessoas podem baixar a versão 2.20.13 na loja de aplicativos do Google.

A funcionalidade já foi liberada para os usuários de aplicativos como Instagram e Facebook Messenger. O Facebook também chegou a liberar a versão para alguns usuários com Android em novembro de 2019, mas a versão sumiu em uma atualização posterior.

O modo escuro ou modo noturno proporciona mais conforto visual e também ajuda a economizar energia da bateria.

Para quem já recebeu a atualização do WhatsApp, basta abrir a aba "Configurações", clicar na opção “Conversas", tocar em "Tema" e alterar para "Escuro". Essa configuração será permanente.

No entanto, se o usuário preferir usar o modo escuro somente quando o celular estiver com pouca carga na bateria, é possível marcar a opção "Definido pelo Modo de Economia de bateria".