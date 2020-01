De acordo com a PM, as três vítimas estavam na rua quando quando os criminosos se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra eles. Josenilson Fernandes de Souza, de 19 anos, ainda tentou correr para a casa de um irmão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência. As outras duas vítimas, identificadas como Denilson Fernandes de Souza, que é irmão de Josenilson, e Francisco Alves Pereira da Costa, de 31 anos, foram socorrida para o HRTM.