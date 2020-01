Prefeitura divulga programação do Carnaval de Rua em Caicó

Na segunda-feira (20) a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó realizou uma reunião com os órgãos de segurança pública, associações carnavalescas e imprensa, onde ocorreu o lançamento oficial da programação do Carnaval 2020. A reunião foi realizada na Casa da Cidadania, antiga prefeitura de Caicó, as 9h.

A programação conta com atrações diversificadas que animarão o público nos blocos de rua, durante o dia e a noite, além de três polos culturais.

Confira a programação do Carnaval de Rua Multicultural de Caicó de 2020:

- Bloco Pula Pula

Datas: Sábado, dia 15/02 às 16 horas.

Local: Corredor da Folia

Atrações: Solange Silva.





- Vem Carnaval

Datas: Domingo, dia 16/02 às 16 horas.

Local: Praça de Artesanato Maria Vale (Ilha de Santana)

Atrações: Naldinho Cunha e Convidados.





- Marquete Folia (Abertura do Carnaval de Rua de Caicó)

Datas: Quarta dia 19/02 às 21 horas

Local: Praça do Coreto

Atrações: Marquinho Carrera Banda Sakulejo e Convidados





- Bloco do Magão - Ala Ursa do Poço de Sant’Ana

Datas: Quarta a Quarta-Feira, de 19/02 a 26/02.

Local: Corredor da Folia às 17 horas

Atrações: Orquestra de frevo do Ala Ursa do Poço de Sant’Ana





- Bloco da Furiosa

Datas: Sexta a Terça-feira, de 21/02 a 25/02.

Local: Corredor da Folia às 19 horas

Atrações: Orquestra Furiosa e Naldinho Cunha





- Bloco Treme-Treme

Datas: Quinta à Terça-feira, de 20 a 25/02.

Local: Corredor da Folia às 21 horas

Atrações: Bandas de Axé Music





- Bloco Canguru

Datas: Quinta à Terça-feira, de 20 a 25/02.

Local: Corredor da Folia às 22 horas

Atrações: Val Vallin, Giullian Monte, Banda Grafith, Banda Bakulejo, Nara Costa e Bruno Martins.





BLOCOS DURANTE O DIA

- Bloco Quentura do Frevo junto com a Orquestra Flor de Mandacaru

Datas: Sexta a Terça-feira, de 21/02 a 25/02.

Local: Corredor da Folia às 11h30min

Atrações: Orquestra Flor de Mandacaru





- Bloco da Furiosa (FREVO DO MEIO DIA)

Datas: Domingo e Terça-feira, de 23/02 e 25/02.

Local: Corredor da Folia às 12 horas (meio dia)

Atrações: Orquestra Furiosa





- Encontro dos Blocos de Caicó

Data: Sábado, 22/02

Local: Praça do Coreto às 14 horas

Atrações: Bandas Locais





POLOS CULTURAIS

- Polo: CarnaRock

Datas: Sábado e Domingo, 22 e 23/02/2020.

Local: Praça de Artesanato Maria Vale (Ilha de Sant’Ana) as 22 horas

Atrações: 6 bandas locais e regionais





- Polo: Tenda Eletrônica

Datas: Sábado a Terça-feira, de 22 a 25/02.

Local: Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana as 22 horas

Atrações: 08 atrações locais e regionais





- Polo: Diversidade

Datas: Sábado a Terça-feira, de 22 a 25/02.

Local: Orla do Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana as 22 horas

Atrações: 04 atrações locais e regionais