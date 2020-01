10 aplicativos que vão mudar sua vida

O Adobe é um produto da família Adobe, a mesma empresa responsável por programas de design mais robustos disponíveis no mercado, como é o caso do Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Entretanto, diferente destes outros produtos, o Spark é projetado para quem não tem conhecimentos avançados na área, sendo extremamente intuitivo, prático e permitindo criar artes profissionais em poucos minutos.

Com o avanço da tecnologia e com a comodidade de ter tudo nas mãos, o uso de smartfones e tablets é cada vez mais comum e com certeza você não deve conhecer ninguém com menos de 60 anos que não tenha um celular touchscreen e acesso à internet.



Junto com essa facilidade foram criados milhares de aplicativos para as mais diversas utilizações e aplicações, desde jogos até bancos e filmes. Nesta lista vamos apresentar os 10 aplicativos que vão mudar a sua vida, os melhores e mais úteis, que tornarão sua rotina mais prática, rápida e fácil.

1- 7 Minutes Workout

Este aplicativo irá te fazer perder peso, conquistar aquela barriga sarada e fortalecer os músculos abdominais. Em apenas 7 minutos, você irá realizar todos os exercícios propostos. São 12 exercícios para ser realizados em 30 segundos, com intervalos de 10 segundos entre cada um. Baixe já na sua loja de aplicativos gratuitamente.

2- Wunderlist: Lista de Tarefas

Planejador diário inteligente, o aplicativo de lista de tarefas pendentes te auxiliará na organização, planejamento e te lembrará de tudo o que você precisa fazer. Você pode compartilhar com toda a família, amigos e colegas, anexar fotos, PDFs, apresentações e muito mais. É gratuito e está disponível para Android e iOS.

3- AondeConvem

Aplicativo gratuito, disponível para Android e iOS, contém os cartazes de ofertas e promoções de supermercados de diversas cidades do país. Com a utilização do aplicativo você conseguirá economizar na hora de fazer suas compras, porque encontrará os preços mais baixos próximos de você.

4- Calculadora do cidadão

Desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, este aplicativo é gratuito e está disponível na sua loja de aplicativos, seja na App Store (https://apps.apple.com/br/app/calculadora-do-cidad%C3%A3o/id562324722) ou no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.bcb.mobile.android.calculadoracidadao&hl=pt_BR).

Ele te permite simular situações, calcular serviços financeiros com base nas suas informações. Além disso, calcula aplicações com depósitos regulares, financiamentos com prestações fixas, correções de valores, entre outros serviços disponíveis.

5- BMFBovespa

Para você que se preocupa com o futuro e deseja investir seu dinheiro em ações, a melhor forma de dar certo é ficar bem informado. Por isso, com esse aplicativo, você terá em suas mãos todas as informações sobre a bolsa de valores mais importante do Brasil. Será ainda mais fácil acompanhar a sua carreira de investimentos, porque ele disponibiliza frequentes atualizações sobre seus investimentos. Você o encontra na sua loja de aplicativos.

6- MoneyWiz – Finanças Pessoais

Este aplicativo é para você gerenciar suas contas, orçamentos, tudo em um só lugar. Ele sincronizará todos os seus dados entre todos os dispositivos que utiliza e inclusive para sincronizar com seu banco. Tem acesso a mais de 16 mil bancos em mais de 50 países. É gratuito, completamente personalizável e versátil.

7- iTranslate – Tradutor de Língua e Dicionário

Contendo mais de 90 idiomas para traduções, este é o principal aplicativo de tradução e dicionário. A função PRO permite que você tenha conversas voz a voz ou traduzir textos facilmente, através de fotos. As vozes podem ser masculinas ou femininas. O dicionário contém os significados diferentes e sinônimos. Baixe-o na sua loja de aplicativos gratuitamente.

8- Tripcase – Viagens Organizadas

Neste aplicativo você irá organizar toda a sua viagem. Nele você terá todas as informações em suas mãos sobre os voos, reservas de hotel e carro. Vai ser ainda mais fácil não perder nenhum horário. Você pode compartilhar todos esses detalhes com as pessoas que estão viajando com você e com quem te ajudará a manter tudo atualizado.

9- Quora

Com o objetivo de compartilhar conhecimento e te ajudar a compreender melhor o mundo, este aplicativo de perguntas e respostas te permite fazer perguntas a qualquer momento, ler respostas confiáveis e úteis, e compartilhar seus conhecimentos. Você vai encontrar conteúdos de qualidade sobre o assunto que está procurando. Ele é gratuito e está disponível para Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quora.android&hl=pt_BR) e iOS (https://apps.apple.com/br/app/quora/id456034437).

10- Adobe Spark

O Adobe é um produto da família Adobe, a mesma empresa responsável por programas de design mais robustos disponíveis no mercado, como é o caso do Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Entretanto, diferente destes outros produtos, o Spark é projetado para quem não tem conhecimentos avançados na área, sendo extremamente intuitivo, prático e permitindo criar artes profissionais em poucos minutos.

Com estas dicas muito úteis para sua vida, ela se tornará mais prática, fácil e feliz. Você pode compartilhar as melhores ideias com seus amigos e família.