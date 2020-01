Bloco ‘Alô Frida’ terá prévias e programação nos bairros de Mossoró

Desde 2015 o carnaval de Mossoró conta com a irreverência do bloco Alô Frida. Sem fins lucrativos e organizado por mulheres feministas, homenageando a artista e ativista mexicana Frida Kahlo, o bloco busca visibilizar as pautas do movimento feminista e proporcionar uma folia popular sem machismo, racismo e lgbtfobia.

O Alô Frida terá concentração no Café Artesanato da Praça de Convivência, no dia 20 de fevereiro. Na programação do Bloco, ao longo do mês, ainda serão realizadas prévias em bairros populares.

O bloco já virou tradição na cidade. Em 2019, mais de 1 mil pessoas caíram na folia do Alô Frida. O público é diverso. Jovens, adultos, crianças, homens e mulheres participação da festa.

“A prioridade é que todo mundo possa se divertir em um clima de respeito e solidariedade. Para este ano é esperado um público de 2 mil pessoas” diz Andréa Souza, uma das organizadoras.

No dia do Alô Frida, os foliões vão percorrer o corredor cultural ao som da troça Pode Intéfor e, ao final, será realizado um show de Aline e Dayvid, na Praça de Convivência.

PROGRAMAÇÃO

O lançamento do Alô Frida 2020 será com um aulão de Rit box e Fit Dance, neste domingo (26), a partir das 17h, na Praça dos Patins, localizada na Avenida Rio Branco.

Já no dia 7 de fevereiro, as 17h, as Fridas estarão no bairro Dom Jaime Câmara junto ao Grupo Mulheres em Ação com feira e banda Bakulejo.

No domingo, 09 de fevereiro, é a vez da prévia na Lagoa do Mato: A Frida desperta o Sapo, fazendo referência ao bloco Sapo da Lagoa com concurso de urso, show do Forró Azunhado e Banda Bakulejo.

No dia 15 de fevereiro o bloco estará junto com o bloco Carna6 do Santo Antônio. E ainda no domingo, 16, haverá um ensaio aberto com a banda Pode Intéfor, às 17h no Memorial da Resistência, na Rio Branco.

O bloco é aberto a todo mundo que deseje cair na folia. Os foliões também podem comprar as camisetas personalizadas do bloco para contribuir nos custos dos eventos. No entanto, todas as atividades do Alô Frida serão gratuitas e abertas ao público.