MEC diz que mais de 1,5 milhão de estudantes já se inscreveram no Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já passou das 3 milhões de inscrições e do 1,5 milhão de estudantes inscritos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou os dados no início da tarde desta sexta-feira, 24 de janeiro, em vídeo gravado em rede social.

“A partir de agora, o ritmo de pessoas acessando o sistema está diminuindo muito porque já atendemos praticamente todo mundo que tem interesse”, disse o ministro.

Os candidatos têm até o domingo (26) para concorrer às vagas do programa. Cada participante pode optar por até dois cursos.

O Sisu é a principal forma de acessar o ensino superior público com a nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para participar, é necessário não ter zerado a redação. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet.

O sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus.

Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.

A data final de inscrições seria sexta-feira, 24. Com as inconsistências na correção das provas do Enem, o MEC decidiu dar mais tempo para os estudantes, para evitar prejuízos. Os resultados serão divulgados no dia 28 de janeiro.