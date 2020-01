Em reunião, Chineses falam sobre ampliação de investimentos e negócios no RN

Formalizar um intercâmbio entre o Rio Grande do Norte e a região administrativa de Macau, na China, foi o objetivo da audiência desta sexta-feira (24) entre a governadora Fátima Bezerra e o presidente e vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento e Negócios Brasil-China (CDNBC), Chi Rongbiao e Felipe Martins Rocha.

Eles convidaram oficialmente o Governo do RN para o Fórum Internacional de Turismo que acontece no próximo mês de abril, em Macau.

“A China trabalha com planejamento e alta tecnologia. É o país que mais cresce no mundo e está presente no RN nos setores de energia eólica, solar e petróleo”, destacou Fátima.

Ela considera a China como um dos parceiros prioritários e lembra que recentemente o país abriu seu mercado para a importação do melão produzido no RN.

A governadora disse aos visitantes que o Rio Grande do Norte tem mercado aberto ainda para investimentos em mobilidade com implantação e operacionalização de linhas de metrô, VLT's e trens.

Lembrou também que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estuda a viabilidade da implantação do VLT em Natal e região metropolitana.

"Nosso objetivo é trazer empresas chinesas ao RN. Temos interesse na fabricação de produtos para as áreas de energias renováveis, serviços e Turismo”, informou Rongbiao.

Os chineses também têm interesse nas áreas de mobilidade, de educação, serviços e na importação de alimentos regionais.

Macau tem 660 mil habitantes e, segundo Felipe Martins, recebe diariamente 500 mil visitantes asiáticos, o que quase dobra a sua população.

"Temos um grande mercado consumidor que busca novidades. E temos tecnologia e potenciais investidores interessados em ampliar negócios. Vemos no Rio Grande do Norte grandes oportunidades que se adequam às demandas dos chineses e um amplo leque de possibilidades para os investimentos chineses aqui", registrou Felipe Martins.

Na reunião, que contou com a participação do vice-governador Antenor Roberto, dos secretários de Estado, Ana Costa (Turismo), Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico) e Leon Aguiar, diretor do Idema, a governadora determinou que eles ficarão responsáveis pelos contatos com a Câmara de Desenvolvimento e Negócios Brasil-China, com o objetivo de consolidar investimentos e facilitar negociações entre empreendedores locais e de Macau.