Cinco assaltantes mortos em confronto com a PM em Caicó: confira nomes

O tenente coronel Walmare Costa confirmou que aconteceu uma intensa troca de tiros entre assaltantes e policiais por volta de meia noite deste domingo, 26, na zona leste da cidade de Caicó/RN.

As primeiras informações são de que pelo menos cinco assaltantes saíram baleados da troca de tiros e foram conduzidos para o Hospital Regional do Seridó. Os cinco não resistiram aos ferimentos.

O comandante Walmare Costa disse que a quadrilha, que estava armada de revolver e espingarda calibre 12, invadiram uma residência e fizeram a família refém, perto da casa onde ele mora, no Jardim de Alah.

O oficial recebeu a imprensa após o ocorrido e explicou os fatos (Caicó em Foco - Rosivan Amaral).





A Polícia Militar recebeu informações e cercou o local. Segundo o comandante, ao invés de se renderem as forças policiais, os assaltantes atiraram nas guarnições da Polícia Militar. No revide, os bandidos foram baleados.

Walmare Costa disse que em seguida os suspeitos foram conduzidos para o Hospital Regional do Seridó, assim como também as vítimas, que ficaram aterrorizada com a ação violenta dos assaltantes.

O próximo passo é trabalhar para identificar os assaltantes e entregar o caso da Polícia Civil.

Na manhã desta segunda-feira, 27, o ITEP divulgou os nomes dos suspeitos mortos. A informação é do Blog de Sidney Silva.

1 - João Felipe Ferreira da Silva, de 20 anos, estudante e natural Jandira/SP. Estava residindo na Rua Joares Garcia de Medeiros, 436, Bairro Nova Caicó.



2 - Wemerson André dos Santos Silva, de 27 anos, pedreiro, natural de Caicó e residente na Rua Ananita de Araújo, 379, Bairro Nova Caicó.

3 - Ronaldo Francisco dos Santos, de 29 anos, borracheiro, natural de Goianinha/RN e residente no Bairro Nova Caicó.

4 - Renan dos Santos Cabral da Nóbrega, de 19 anos, natural de Caicó, desocupado, residente na Rua Luiz Dantas Neto, Bairro Nova Caicó.

5 - Cledinaldo Santos Pereira, de 22 anos, servente de pedreiro e natural de Caicó e residente na Rua Juares Garcia de Medeiros.

Foto do Blog de Cardoso Silva