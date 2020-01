Na tarde do sábado (25) Policiais Civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade de Diadema, em São Paulo, detiveram um argentino de 45 anos, transportando 1.809 tabletes de maconha.

A apreensão da droga aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand. De acordo com as investigações dos policiais, a carga teria como destino o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A ação foi decorrente de um trabalho investigativo e do auxílio do sistema Detecta que ajudou a identificar o veículo semi reboque, com placas da cidade de Cascavel, no Paraná, onde possivelmente estaria o carregamento ilícito.

Com posse das informações, foi feito campana na Rodovia Castelo Branco, com apoio da Seccional de Presidente Prudente. O Scania foi encontrada já próximo a cidade de Parapuã.

Na abordagem o estrangeiro disse que a carga de tratava de palets de madeira, mas não possuía a nota fiscal.

Segundo os policiais, durante a conversa informal ele entrou em contradição tanto quanto a origem como quanto ao destino final da viagem. Em local apropriado foi feita a vistoria na carreta sendo encontrados sob os palets os tablets que somaram 1.617Kg da droga.

Foi feita comunicação ao Consulado Argentino informando o ocorrido, bem como disponibilizado ao indiciado um intérprete, mas que foi dispensado pelo mesmo. Ele foi autuado por tráfico de drogas e o caso registrado na Dise de Diadema.

A perícia foi chamada e pedido a Justiça a autorização para, posterior, destruição dos entorpecentes.