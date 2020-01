"Foro de Moscow": "Antes vinha tudo para cá", diz diretora do HRTM

O programa "Foro de Moscow" destaca na edição desta segunda-feira (27) a entrevista que as pré-candidatas a prefeito de Mossoró, Isolda Dantas (PT) e Rosalba Ciarlini (PP) concederam para a TCM neste final de semana. Os jornalistas Bruno Barreto e William Robson analisaram os principais pontos das falas exibidas no programa "Conversa de Alpendre", conduzido pelos jornalistas Carol Ribeiro e Vonúvio Praxedes.

O "Foro..." é transmitido diariamente pelo Youtube e é uma iniciativa inovadora em termos de jornalismo mossoroense e potiguar. Além da análise, o programa ainda entrevistou a diretora do Hospítal Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, que falou sobre a situação das unidades de pronto-atendimento transferir pacientes de baixa complexidade por falta de condições de tratamento, o que acaba sobrecarregando a estrutura do HRTM, especializado em atendimentos de alta complexidade.

Outro ponto abordado no programa é a perseguição sofrida pelo jornalista Bruno Barreto por militantes do rosalbismo. O jornalista explicou detalhes de postagens que espalharam em redes sociais e que visaram atingir a sua esposa. Para isso, Bruno escreveu um texto em seu blog onde explica e encerra a maledicência.

Outros temas também entraram em discussão. O "Foro de Moscow" também estreou com um canal no Spotify, com o conteúdo em formato de audio que pode ser baixado para o celular e ouvido offline. Segundo os jornalistas, foi um pedido da própria audiência que terá uma outra opção de acessar o conteúdo.