De acordo com a diretora do Instituto de Mama de Mossoró, em outubro de 2019 foi feito um acordo com a prefeitura para amortizar o débito, mas não foi cumprido. “Esses recursos são enviados rigorosamente pelo Ministério da Saúde, para o Município fazer somente o repasse, mas não sei o porquê desse atraso. Ficamos sem condições de continuar os atendimentos”, explicou Silvia Maria Vasconcelos.