Rosalba descumpre decisão da Justiça Federal e não paga aos médicos

A prefeita Rosalba Ciarlini Rosado, de Mossoró, enganou a Justiça Federal do Rio Grande do Norte e os médicos. No dia 4 de novembro passado, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 3.604.465,42 centavos para pagar os valores em atraso devido aos médicos.

O Jurídico da Prefeitura de Mossoró pediu a Justiça Federal para pagar 50% deste valor, assumindo o compromisso perante a Justiça e os médicos que pagaria os outros 50% no dia 15 de dezembro. Agindo de boa fé, os médicos e a Justiça Federal aceitaram.

Entretanto, a Prefeita Rosalba Ciarlini não pagou conforme ficou acordado no processo.

Os médicos das cooperativas NGO, NEO e CAM estão indignados. Quando a ação foi ingressada pelos interventores do Hospital Maternidade Almeida Castro, pedindo o bloqueio de recursos, os profissionais já estavam sem receber haviam mais de 3 meses.

VEJA OS DÉBITOS DA PMM

R$ 584.196,95 - Cooperativa de Anestesiologia de Mossoró (CAM) - Meses de julho, agosto e setembro, além de parcelamento de atrasados;

R$ 1.232,422,87 - Neo Clínica - Meses de julho, agosto e setembro;

R$ 769.300,00 - Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró (NGO) - Meses julho, agosto e setembro.

Os assessores jurídicos das três cooperativas e da Intervenção Judicial da APAMIM devem solicitar nos próximos dias a execução da sentença contra a gestora municipal. Os assessores dos médicos alegam que a Prefeitura já está devendo também os valores referentes aos meses de outubro e novembro e nos próximos dias passa a dever dezembro também.