Fátima Bezerra distribui sementes crioulas e lança programas em Mossoró

A governadora Fátima Bezerra cumpre agenda em Mossoró nesta sexta-feira (31). Às 10h, no Auditório Central da Universidade Rural do Semiárido (Ufersa), será feita a entrega do programa estadual de sementes crioulas, maior aquisição de grãos deste tipo do Brasil, até então.

Veja mais:

Governo do RN vai distribuir 50 toneladas de sementes crioulas a agricultores





Em seguida, haverá o lançamento do Portal Pecafes e as entregas de escrituras públicas de propriedades rurais, de sementes para os Bancos das Regionais da EMATER em Pau dos Ferros, Umarizal, Mossoró e Assu, além de cheques do programa Microcrédito Empreendedor.

Já às 14h haverá o lançamento do programa “Tolerância Zero”, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O evento será realizado no prédio do CIOSP, em Mossoró.