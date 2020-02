Organização Mundial da Saúde declara coronavírus emergência global

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (30), a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o grau de risco do novo coronavírus para “emergência de saúde pública de interesse internacional”.

Este é o grau mais alto usado pela entidade para classificar epidemias. A declaração foi dada logo após uma reunião entre especialistas da organização.

“Declaro uma emergência de saúde pública de interesse internacional sobre o surto global de #2019nCoV”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“No total, agora existem 7834 confirmados caso, incluindo 7736 na China, representando quase 99% de todos os casos relatados em todo o mundo. 170 pessoas perderam a vida com este surto, todas na China. Devemos lembrar que são pessoas, não números. Mais importantes do que a declaração de uma emergência de saúde pública são as recomendações do comitê para impedir a propagação do coronavírus e garantir uma resposta medida e baseada em evidências”, ressaltou.

Ghebreyesus ainda destacou que a medida não pode ser vista como uma retaliação à China e elogiou a atuação dos chineses.

“Esta declaração não é um voto de desconfiança a China . Pelo contrário, a OMS continua confiando na capacidade da China de controlar o surto”, afirmou.

Segundo dados da organização, outros 18 países estão com pacientes infectados pelo coronavírus.

No Brasil ainda não houve nenhum caso confirmado, mas há 9 suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. Outros 34 casos comunicados por secretarias estaduais de saúde foram excluídos ou descartados após análises.

