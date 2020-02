Sesap convoca imprensa para falar sobre medidas de contenção do coronavírus

Nesta quinta-feira (30) a Sesap emitiu uma nota, convocando a imprensa para um coletiva, para falar das medidas que estão sendo tomadas diante das notícias de supostos casos de Coronavírus.

A coletiva de imprensa está marcada para esta sexta-feira (31), às 10h, no gabinete do secretário de saúde, no oitavo andar do prédio sede, em Natal.

Ao todo, 9 casos suspeitos do vírus no país estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. Um dos pacientes está em observação na cidade de Sobral, no estado do Ceará, vizinho ao RN.

De acordo com a nota, participarão da entrevista Alessandra Lucchesi, Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da pasta, Dr André Prudente, médico infectologista, diretor do Hospital Giselda Trigueiro, referência em doenças infectocontagiosas, e técnicos da área.