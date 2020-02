"Foro de Moscow": Porcellanati foi enganação com fins eleitorais

A Porcellanati Revestimentosm Cerâmicos foi anunciado pela Prefeitura de Mossoró como sendo a redenção econòmica, aliada ao sal e ao petróleo. E já se falava em consolidação do pólo cerâmico, o que, na prática, não aconteceu. Trabalhadores não conseguem ter audiência com a prefeita Rosalba Ciarlini e o assunto sempre é retomando como instrumento eleitoral. Este é o tema principal do programa online "Foro de Moscow", apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, pelo Youtube.

O programa ainda destaca as conversas entre o empresário Jorge do Rosário e integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) com vistas às eleições municipais. Também aborda a proposta do Governo Federal de abrir as importações dos produtos, o que atingiria de morte a indústria brasileira e os empregos gerados.

O "Foro..", que ainda destaca outros temas, é transmitido pelo Youtube e pela plataforma de streaming Spotify e todos os dias tem uma edição nova. Na próxima segunda-feira (3), o programa sai do canal do Blog do Barreto e passa a integrar o canal da Agência Moscow. Por isso, para ficar acompanhando todos os episódios, é necessário se inscrever no canal e ativar o sininho.

O MOSSORÓ HOJE sempre reproduz a transmissão do "Foro de Moscow" por volta das 20h.