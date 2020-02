Adobe Spark – Aplicativo de Montagem de Foto Grátis

O que é Adobe Spark?

Adobe Spark é um conjunto integrado de aplicativos de criação de mídia para dispositivos móveis e web desenvolvidos pela Adobe Systems.

O Spark é um programa ideal para pessoas que não tem muito conhecimento em programas de edição. Diferente de outros produtos da marca, como Photoshop e InDesign, o Adobe Spark possui uma plataforma de fácil uso.

Ele compreende três aplicativos de design separados: Spark Page, Spark Post e Spark Video.

O Spark Page é voltado para a criação de páginas de web no estilo revista digital e oferece diversos templates e layouts, possibilitando aos usuários menos experientes a criação de páginas de web com qualidade profissional.

Voltado para as redes sociais, o Spark Post é um aplicativo de criação e edição de imagens. Ele permite a criação de anúncios, publicações e capas para as redes sociais. Além disso, o aplicativo possibilita criar artes para folhetos, cartões de visitas e vários outros tipos de designs para impressão.

O Spark Vídeo é um aplicativo de edição de vídeos e permite a criação de vídeos de curta duração de forma simples e intuitiva. Ele é capaz de combinar gráficos em movimento, gravação de áudio, música, texto e fotos.

Para quem é o Adobe Spark?

O Adobe Spark é voltado para pessoas sem muita experiência com programas de edição. Contudo, seus diversos recursos e funcionalidades agradam, inclusive, profissionais experientes.

Além disso, o Spark vem fazendo cada vez mais sucesso entre as empresas e as Instituições de Ensino. A grande quantidade de recursos aliada a simplicidade de uso vem sendo a chave desse sucesso.

Vantagens do Adobe Spark

O Adobe Spark é rápido e estável. Ele é um aplicativo simples de se usar e não exige grandes habilidades, sendo ideal para quem trabalha com redes sociais.

O Spark possui uma vasta biblioteca com recursos, templates e imagens, facilitando muito o trabalho dos usuários menos experientes, especialmente, aquele que não conhecem o funcionamento de programas como Photoshop e InDesign.

Além disso, o Adobe Spark pode ser utilizado tanto no computador através da web como no celular, através do aplicativo.

Você não precisa de muito hardware para trabalhar com o programa, seja no seu computador, seja no celular, uma vez que o programa é leve e o armazenamento é feito na nuvem.

Como funciona o Adobe Spark?

O programa pode ser acessado através do computador ou baixando o aplicativo para celular. Após um breve cadastro e a criação de uma conta da Adobe (Adobe ID), o usuário pode optar pela versão gratuita ou uma das opções pagas, que disponibilizam mais recursos.

O Spark é bem organizado quanto à divisão de etapas para cada tipo de criação. Isso torna o seu uso bastante simples e intuitivo. Essa simplicidade permite que mesmo os usuários menos experientes possam produzir criações incríveis, dando asas a sua imaginação.

O que feito com o Adobe Spark?

O Adobe Spark permite colagem de fotos, publicações para Facebook, Instagram e Pinterest, capa para Facebook e Twitter, miniatura para o Youtube, banners, pôsteres, vídeos teasers, convites, folhetos e panfletos, vídeos explicativos, informativos, infográficos, apresentações, design para blogs, cartões de visita, portfólios, entre outras coisas.

Você pode deixar sua imaginação criar várias coisas, com as inúmeras funcionalidades do Adobe Spark e divulgar suas criações facilmente em suas redes sociais.

Quanto custa o Adobe Spark?

Tanto a versão Web (spark.adobe.com) como os aplicativos iOS do Adobe Spark (Spark Video, Spark Page e Spark Post) são gratuitos.

Contudo, para ter acesso à versão Premium e poder usufruir de todos os recursos que o Spark pode oferecer como, por exemplo, usar o seu próprio logotipo, suas cores e suas fontes é necessário realizar uma assinatura que pode ser mensal ou anual.

O Spark está incluído em todos os planos da Adobe Creative Cloud ou é disponibilizado para compra como um plano individual no site do Spark ou como compra realizada dentro do aplicativo nos aplicativos iOS do Spark por U$ 9,99/mês sem compromisso anual ou por U$ 99,99/ano.