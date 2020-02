Jornada pedagógica da 12ª Direc tem início nesta quinta-feira (6)

A Décima Segunda Diretoria Regional de Educação e Cultura (12ª Direc) promove a partir desta quinta-feira (6) a sua jornada pedagógica, discutindo o tema “Currículo potiguar: a organização do trabalho pedagógico para uma educação integral, democrática e inclusiva”.

O evento, que será se estenderá até a sexta-feira (7) será realizado no Requinte Buffet, em Mossoró.

Segundo o diretor da 12ª Direc, professor Jadson Arnaud, os estudos e debates da atividade serão focados no currículo imbricado em outros processos da prática pedagógica, como o planejamento e a avaliação da aprendizagem.

A jornada é direcionada às equipes gestoras das escolas (diretor, vice-diretor, supervisor pedagógico e coordenadores administrativos e pedagógicos).

Além da jornada da Direc, as escolas realizam suas próprias jornadas, coordenadas pela equipe gestora e direcionada aos professores de cada unidade escolar. Nesta quarta-feira (5), por exemplo, a Escola Estadual Padre Anchieta, na Serra do Mel, promoveu suas atividades de planejamento.

A programação da jornada pedagógica da 12ª Direc foi aberta às 8h desta quinta-feira, com credenciamento e café da manhã. A partir das 8h30, aconteceu o acolhimento musical e em seguida apresentação cultural com o Grupo Arruaça de Teatro (Operário em Construção).

A abertura contou com as presenças de José Jadson Arnaud Amâncio, diretor da 12ª DIREC; da professora Socorro Batista, representando o secretário estadual da Educção, professor Getúlio Marques Ferreira; do secretário estadual de Esportes, Francisco Canindé de França e do presidente da Fundação José Augusto, jornalista e poeta Crispiniano Neto.

Nesta quinta, ainda haverá a condecoração do Prêmio Jovem Senador 2019 e apresentação de relatos de estudantes de escolas em tempo integral.

VEJA A SEGUIR A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO:

10h00 - O CURRÍCULO ESCOLAR E A GESTÃO DEMOCRÁTICA: A LEI DA ESCOLA DEMOCRÁTICA COMO MECANISMO DE FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA ESCOLAR.

Debatedores: Deputado Estadual Profº Francisco do PT e Profº Rômulo Arnaud Coordenador Geral do SINTE/RN.

Mediação: Profª Fátima Azevedo – Supervisora de Gestão da 12ª DIREC

11h00- A ARTE DE GESTAR A EDUCAÇÃO: BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ESCOLAR.

Debatedores: Jandilma Ferreira (E.E. Gilberto Rola), Josué Damasceno (E.E. Raimundo Gurgel) e Patrícia Fernandes (E.E. Rui Barbosa).

Mediação: Profº. Jadson Arnaud – Diretor da 12ª DIREC.

12h- INTERVALO PARA O ALMOÇO

13h15- Ginástica Laboral: Profª. Rosilene Miguel e Profº. Pedro Neto – Supervisores de Educação Física – 12ª DIREC

13h30 – PAINEL 1: CURRÍCULO POTIGUAR: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA

Mesa de Debate: Profª. Dra. Meyre Ester Barbosa de Oliveira – FE/UERN, Profº. Dr. Daniel Araújo Valença – CCSAH /UFERSA e Profº. Dr. Luiz Gomes – CCSAH /UFERSA

Mediação: Profº. Dr. Mauro Alexandrino Marciel da Costa – Coordenador Pedagógico – 12ª DIREC

Debates

15h30- INTERVALO

15h40- PAINEL 2: EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE

Debatedores: Prof. Me. Edson Pereira (E.E. Abel Coelho), Prof. Me. Neto Damasceno (E.E. Eliseu Viana), Profª. Me. Jailma Nunes de Oliveira (E.E. Jerônimo Rosado) e Profa. Me. Rita Amaro (12ª DIREC).

Mediação: Assessores Pedagógicos – 12ª DIREC Debates

17h- ENCERRAMENTO

2º dia 07/02/2019

08h15- Apresentação Cultural e café da manhã.

08h30 - PAINEL 3 – EDUCAÇÃO ESPECIAL E PRÁTICAS ESPORTIVAS: CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NO CONTEXTO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA A PARTIR DE PRÁTICAS COLABORATIVAS.

Mediação: Profas. Vanda Maria de Melo e Rita de Cássia Araújo Amaro– Supervisoras de Educação Especial-12ª DIREC; Profº Pedro Neto e Profª Rosilene Miguel – Supervisores de Educação Física – 12ª DIREC

Debates.

10h30: INTERVALO

10h40- PAINEL 4 – MÃOS A OBRA: CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.

Debatedora: Prof.ª Ma. Maria Elma da Cunha – Coordenadora Pedagógica E.E. Jerônimo Vingt Rosado Maia

Mediação: Profº. Marcos Venícius - Assessor Pedagógico - 12ª DIREC

12h00 – INTERVALO PARA ALMOÇO

13h15: Ginástica Laboral: Profª. Rosilene Miguel e Profº. Pedro Neto - Supervisores de Educação Física - 12ª DIREC

13h20 - PAINEL 5 – EJA: SUJEITOS E ESPAÇOS

Mediação: Profas. Iara Gomes e Socorro Rebouças – Assessoras Pedagógicas – 12ª DIREC

14h10 – PAINEL 6 – ALFABETIZAÇÃO: SUCESSOS E DESAFIOS

Mediação: Profª. Mª do Socorro Bezerra – Assessora Pedagógica – 12ª DIREC

14h50 – INTERVALO

15:00 - PAINEL 7– BIBLIOTECA: LIVROS, LEITORES E AÇÕES

Mediação: Profª. Marilaine Maria e Profº. Marcus Venícius – Assessores Pedagógicos – 12ª DIREC

15h40 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA 12ª DIREC - Proposta Curricular, Plano de Ação da Escola, Plano de Trabalho da Gestão e Plano de Trabalho da Coordenação e Supervisão Pedagógico.

17:00 – ENCERRAMENTO