Indústria oferece qualificação gratuita para jovens na cidade de Baraúna

Jovens carentes do município de Baraúna poderão participar de qualificação profissional, gratuita e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A indústria de cimento Mizu-Polimix de Baraúna fará seleção para a sexta turma da Escola Formare Mizu, qualificação ofertada pela empresa com objetivo de qualificar a mão de obra local e promover a inserção no mercado de trabalho. A primeira, das três fases do processo, ocorrerá neste sábado, das 8h às 12h, na Escola Estadual Amauri Ribeiro.

Participarão da seleção jovens baraunenses, com faixa etária entre 17 e 19 anos de idade, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que esteja cursando, no mínimo, o segundo ano ou tenha concluído o ensino médio, além de não possuir formação técnica. O Formare foi criado e conduzido pela Fundação Iochpe e certificado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Nessa primeira etapa do processo seletivo, que consiste em provas de Português, Matemática e Redação, serão selecionados 80 alunos. Destes, 40 jovens serão escolhidos após dinâmica de grupo, na segunda fase. Já no último momento serão realizadas visitas domiciliares para comprovar, in loco, as informações coletadas desde o início da seleção, para que sejam classificados os 24 alunos do curso de Assistente de Produção Industrial.

“Acreditamos muito no ser humano. Isso faz parte da filosofia da organização, e é muito gratificante podermos contribuir para a formação desses jovens, que, após a conclusão do curso, estarão aptos a exercerem importantes funções no mercado de trabalho. E é essa é nossa meta: oferecer condições para que ocorra a inserção desses jovens carentes no mercado de trabalho, gerando oportunidades para que possam crescer como profissional e como pessoa”, enfatiza Karene Ehle, líder de Recursos Humanos da Mizu e coordenadora da Escola Formare Mizu - Baraúna.

Essa será a sexta turma da Escola Formare, que integra as ações de responsabilidade social da fábrica Mizu. Ao longo dos cinco anos de programa um total de 99 alunos já participam da qualificação, sendo que destes, 29 atuam como integrantes do quadro funcional da empresa.

Benefícios

Além da qualificação para o mercado de trabalho, os jovens alunos da Formare Mizu terão benefícios como plano de saúde, seguro de vida, uniforme, material escolar, transporte, alimentação na fábrica, e uma bolsa auxílio no valor de meio salário mínimo. Todo o programa é desenvolvido na empresa através de integrantes voluntários, denominados de educadores voluntários.

O curso de Assistente de Produção Industrial terá início no mês de março e seguirá até dezembro, com carga horária de 900 horas. O cronograma inclui disciplinas como desenho eletromecânico, automação, processos de produção, além de disciplinas ligadas à área de administração.