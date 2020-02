Governadora e Senador do RN parabenizam Rogério Marinho, novo ministro de Bolsonaro; Fátima Bezerra, Jean Paul Prates e Rogério Marinho deixaram as diferenças partidárias de lado e assumiram postura de brigar pelo Rio Grande do Norte

A governadora Fátima Bezerra e o senador Jean Paul Prates, ambos do PT/RN, ligaram para o novo ministro do Governo Jair Messias Bolsonaro, o Potiguar Rogério Marinho, parabenizando-o pela nomeação para o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A Governadora e o senador renovaram pedidos de audiência que já haviam acertado com o ministro que está deixando o cargo. Rogério Marinho falou a Fátima e a Prates que primeiro vão trabalhar juntos pelo Rio Grande do Norte, cumprindo a missão pública deles.





O diálogo entre a governadora e o senador do PT com o Rogério Marinho foi tão bom que cogita-se que os dois prestigiarem a posse do novo ministro do Desenvolvimento Regional.