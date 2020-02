Escolas já podem realizar inscrições dos estudantes na Obmep

Nesta segunda-feira (10) o MEC abriu as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Criada em 2005, a Obmep tem o objetivo de estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos na área e contribuir para a melhoria da educação básica. A competição é destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio.