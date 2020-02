Ex-presidiário é assassinado a facadas no Aeroporto II em Mossoró

Mais um homicídio foi registrado na cidade de Mossoró neste mês de fevereiro. O ex-presidiário, Francisco Tailson da Silva, o "Tuite", de 34 anos, foi morto a facadas, na madrugada desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta da 00h10, na Rua Antônia Luiza da Costa, no bairro Aeroporto II.

No local, testemunha preferiram não comentar o caso. Devido a isto, a PM não soube precisar a dinâmica da ocorrência e nem o número de criminosos, nem como chegaram e figiram do local.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha sido presa no ano passado, após após invadir uma escola no bairro e promover um quebra-quebra. Francisco Tailson foi autuado por dano ao patrimônio público e foi encaminhado ao sistema prisional.

Após os trabalhos de perícia no local do crime, foi constatado que a vítima foi assassinada com cerca de 15 cutilidas. O corpo foi removido pelo ITEP para a sua base, onde será necropsiado e depois liberado para sepultamento.

Este foi o homicídio de número 20 neste ano de 2020. Mais um caso para à Delegacia de Homicídios de Mossoró investigar.