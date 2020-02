Apostador que acertar as 6 dezenas da mega-sena pode ganhar R$ 170 milhões

O sorteio desta quarta-feira (19) da Mega-Sena pode pagar R$ 170 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.235.

O prêmio milionários será sorteado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render aproximadamente R$ 440 mil por mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica ou pela internet.

“O concurso 2.235 tem premiação maior por ter final 5. Concursos da Mega-Sena com final 0 e 5 têm premiações mais atrativas, porque parte da arrecadação de outros concursos é reservada a eles”.