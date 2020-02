Estado de saúde do Senador Cid Gomes é considerado estável. O senador foi baleado no final da tarde desta quarta-feira (19), ao tentar invadir um quartel da PM em Sobral, com uma retroescavadeira. Cid deverá ser transferido ainda na manhã de desta quinta-feira (20) para um hospital em Fortaleza.

FOTO: REPRODUÇÃO