Segurança no carnaval do RN será reforçada com efetivo extra de 10 mil agentes

Nesta quarta-feira (19) a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) apresentou o Plano Operacional para o Carnaval 2020 no Rio Grande do Norte.

A Operação contará com efetivo extra de mais de 10 mil agentes de segurança atuando através de Diárias Operacionais, o que representa um investimento de mais de R$ 3 milhões por parte do Governo do Estado.

Na Polícia Militar, o Comando de Policiamento Metropolitano distribuiu o efetivo em três polos diferentes: Natal (Largo do Atheneu, Praça dos Gringos, Largo do Buiú, Praça do Cruzeiro, Centro Histórico, Zona Oeste, Rocas, Ribeira, Praia do Meio); Litoral Sul (Parnamirim (Cohabinal), Pium, Pirangi do Norte, Monte Alegre, São José de Mipibú, Alcaçuz, Búzios e Camurupim); e Litoral Norte (Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Genipabú, Barra do Rio e Graçandú, Pitangui, Jacumã e Muriú).

O Comando de Policiamento do Interior (CPI) reforçará o efetivo do 2º BPM (Mossoró), 6º BPM (Caicó), 7º BPM (Pau dos Ferros), 8º BPM (Nova Cruz), 10º BPM (Assu), 12º BPM (Mossoró), 1ª CIPM (Macau), 2ª CIPM (João Câmara), 3ª CIPM (Currais Novos), 4ª CIPM (Santa Cruz), 5ª CIPM (Jardim de Piranhas).

A Polícia Civil (PC) também estará nos principais pontos de concentração de pessoas em todo o Estado. No interior do Estado, as 10 delegacias regionais estarão com equipes de plantão 24 horas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) seguirá o trabalho de busca e salvamento nos locais considerados de maior risco, além de ter equipes que farão fiscalizações nos locais de eventos, buscando possíveis irregularidades que possam trazer risco para a população.

Já o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) atuará em escala de plantão, tanto em Natal e Região Metropolitana, como nas regionais do interior (Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros).

“O Governo do Estado montou uma operação para trazer uma sensação de segurança para a população. As forças de segurança estarão presentes nos maiores polos e prontos para atender as demandas que possam ocorrer em todo o Estado”, destacou o secretário da Segurança do RN, Coronel Francisco Araújo.

Este ano a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também montou um esquema especial.

“A polícia penal estará em conjunto com as forças de segurança em locais de maior movimentação, para possíveis ocorrências com apenados que utilizam tornozeleiras eletrônicas. Além disso, as revistas serão intensificadas durante o período”, destacou Pedro Florência, titular da Seap.