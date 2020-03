Nesta sexta-feira (28) a polícia Militar do Rio Grande do Norte passa a contar com 70 novos veículos tipo camionete para suas ações na capital e no interior.

A solenidade de entrega aconteceu no pátio externo da Escola de Governo em Natal. Das 70, a deputada Isolda assegurou 06 para Mossoró.

A segurança tem sido prioridade no governo Fátima e vem recebendo novos investimentos. Em 2019 o RN teve redução de 26,3% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CLVIS), que resultou em 517 vidas salvas em relação aos casos registrados em 2018.

Também houve reduções de 21% no roubo de veículos, de 70% nos assaltos a bancos e 30% nos feminicídios. O Governo está renovando a frota que tem muitos veículos ainda do ano de 2012, em condições precárias.

“As novas viaturas garantem melhora nas condições de trabalho da polícia investigativa, e reforço para maior segurança da população. As viaturas que destinamos para Mossoró, junto à governadora, serão fundamentais para enfrentar a violência e insegurança que cresce cada vez mais em nossa cidade”, afirma Isolda.





Origem dos recursos

As viaturas foram compradas com recursos (cerca de R$ 30 milhões) alocados (emenda de bancada impositiva) pela então senadora Fátima Bezerra no Orçamento Geral da União de 2018. Este valor deve ser somando os R$ 80 milhões alocados, também por emenda de bancada, por Fábio Faria e outros valores também neste mesmo orçamento. Ao todo, são mais de R$ 140 milhões destinado no OGU de 2018 a segurança do RN.

Além destas viaturas, também estão sendo comprados armas, coletes, fardamento, um helicóptero, construído delegacias, além de estrutura para Corpo de Bombeiros, serviço de inteligência e ITEP, entre outros investimentos para a região da Grande Natal e interior.

Os recursos usados para comprar as novas viaturas foram alocados no OGU pela então senadora Fátima Bezerra e as viaturas foram destinadas para os municípios do Estado conforme a necessidade de cada um, não importando a questão partidária. Na caso das seis que vieram para Mossoró, quem defendeu as seis viaturas foi a deputada Isolda Dantas.

Estes recursos demoraram a chegar devido a erros nos projetos. Estes erros foram corrigidos em 2019 e desde então os benefícios estão chegando, conforme cada um está sendo refeito ou até mesmo feito.