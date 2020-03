II edição do passeio Eco Trilha será realizada na Serra João do Vale no RN

II edição do passeio Eco Trilha será realizada neste final de semana, dias 7 e 8, na Serra João do Vale no RN. O evento vai reunir jipeiros e motociclistas do RN e Paraíba. A programação do evento terá 70 km de percurso, distribuídos entre a cidade de Jucurutu, barragem de Oiticica e a Serra de João do Vale. De acordo com o organizador do evento, o objetivo é promover a divulgação da Serra e incentivar os investimentos no Turismo local.

Dias 07 e 08 de Março o maciço serrano da Serra João do Vale, situado entre os municípios de Triunfo Potiguar e Jucurutu, recebe a II Edição do passeio Eco Trilha, reunindo jipeiros e motociclistas do Rio Grande do Norte e Paraíba.

A programação do evento consta de 70 km de percurso, distribuídos entre a cidade de Jucurutú, barragem de Oiticica e a Serra de João do Vale.





A expectativa do organizador do evento, o empresário Januncio Tavares, é de uma boa participação.

“Já temos confirmados cerca de 30 jipeiros e mais 40 motociclistas de várias regiões como Seridó, Natal, Mossoró e também de algumas cidades da Paraíba”, anima-se.

O evento terá início no sábado (7) com recepção e café da manhã na Praça Neuma Queiroz, no Centro de Jucurutu. Em seguida os jipeiros e motociclistas farão visita à barragem de Oiticica e partirão de lá com destino a serra de João do Vale, principal cartão postal da região, a 750m de altitude.

“Após a trilha na serra, teremos uma feijoada dançante no restaurante Serrano, para encerrar o circuito do Sábado”, acrescenta Januncio.

No domingo (8), os participantes percorrerão 5 comunidades no platô da serra com visitação aos principais pontos turísticos que inclui a gruta de pedra, tanques naturais que se formaram após as chuvas e os mirantes da serra.

De acordo com o organizador, o objetivo é promover a divulgação da Serra de João do Vale e incentivar os investimentos no Turismo local, uma vez que a localidade é rica em atrativos e ainda preserva flora natural e clima agradável.

“A gente pensa em tornar a serra cada vez mais conhecida e aproveitar esse grande potencial que temos para o turismo de aventura e ecológico. Quem ainda não conhece a serra de João do Vale, venha participar conosco. Estamos de braços abertos para acolher a todos, é um prazer divulgar nossa terra”, Ressalta Januncio.

Inscrições e outras informações sobre a II Eco Trilha Serra de João do Vale, diretamente com Januncio Tavares pelo telefone (84) – 9 9980-7902