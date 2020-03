A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) é destaque em inovação, segundo o ranking de Universidades Empreendedoras 2019 (RUE), divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

Conforme o levantamento, a Instituição ocupa a primeira posição entre as universidades públicas e privadas do Rio Grande do Norte neste critério.

No ranking geral, a UERN ocupa a 12ª posição entre as universidades de todo o País no quesito. A UERN ficou à frente das Universidades Federal do RN (UFRN) – 18ª posição, Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – 22ª, e Potiguar (UnP) – 88ª.

Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), o Prof. Me. Frank da Silva Felisardo avalia positivamente o resultado, que reforça a qualidade da UERN na promoção de uma cultura inovadora.

Para o chefe do Setor de Incubadoras, Prof. Dr. Vinícius Claudino de Sá, o resultado no ranking de Universidades Empreendedoras 2019 é um reconhecimento de que a Universidade está no caminho certo.

“Apesar de todos os desafios, conseguimos ter resultados positivos. Trabalhamos na UERN com o conceito de ecossistema de inovação, respeitando as características das unidades acadêmicas e do local. Assim podemos estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo”, avalia.

A pesquisa em 2019 abrangeu 123 universidades de todo o Brasil e tem como objetivo aperfeiçoar a educação superior no País, por meio do estímulo ao empreendedorismo.

Para a elaboração do ranking, a Brasil Júnior leva em consideração diversos indicadores, como cultura empreendedora, projetos de extensão, acessibilidade entre os estudantes, inovação e pesquisa, internacionalização, infraestrutura e proximidade com o mercado, entre outros.

O ranking é feito a partir da coleta e análise de dados provindas de três diferentes fontes: as percepções dos próprios alunos, informações autodeclaradas pelas universidades; e dados de fontes secundárias, ou seja, base de dados.

O RUE existe desde 2016 e é feito em parceria com 27 federações de empresas juniores de todo o Brasil, além de contar com o apoio de diversas entidades nacionais, como a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.