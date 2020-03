Professores do Estado devem se reunir para avaliar greve na segunda-feira, 9

Em greve desde esta quinta (05), os profissionais deliberaram paralisar as atividades por tempo indeterminado para aumentar a pressão sobre o Executivo em busca do pagamento do Piso Salarial deste ano. Por meio de nota, o Governo do Estado disse que “respeita o posicionamento dos professores e reafirma que o canal de diálogo com a categoria continua aberto”.