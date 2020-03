Bolsonaro diz em Live no Facebook que vem à Mossoró no próximo dia 12

Presidente Jair Messias Bolsonaro virá na companhia dos ministros das Pesca, da Agricultura, da Justiça e da Segurança Pública e do Desenvolvimento Regional (o Potiguar Rogério Marinho)

O presidente Jair Messias Bolsonaro, acompanhado com os ministros Sérgio Moro (Justiça), Tereza Cristina (Agricultura), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Jorge Seif (da Pesca) vão estar em Mossoró no próximo dia 12, cumprindo agenda administrativa.

A confirmação foi dada pelo próprio presidente através de live no Facebook.

Além da agenda de Mossoró, o presidente deve entregar, em Mossoró, a licença de pesca de atum de cardumes ao presidente da Associação de Barcos de Pesca do Rio Grande do Norte, empresário Pedro Gilson Dias de Araújo, o Pedro do Atum.

Na passagem por Mossoró, o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, vão entregar 37 novas viaturas compradas pela Secretaria Nacional de Segurança, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Os veículos já estão em Mossoró.

Estes veículos e dezenas de outros, assim como um helicóptero, armas, coletes, munições, entre outros investimentos estão sendo feitos com recursos da União alocados em emendas impositivas OGU de 2018 no valor R$ 120 milhões.

O Governo Federal, através do vice presidente Hamilton Mourão, confirmou a liberação de R$ 80 milhões em julho de 2019, tendo a partir daquele momento o governo do Estado, através da governadora Fátima Bezerra e os parlamentares definido o plano de aplicação.

R$ 29,9 milhões para a Polícia Militar comprar coletes, viaturas, armas, escudos, entre outros equipamentos.

R$ 12,2 milhões para a Polícia Civil comprar armas, viaturas, escudos e investir em tecnologia.

R$ 6,1 milhões para novas viaturas do Corpo de Bombeiros

R$ 2,8 milhões para o Centro de Inteligência e da Segurança

R$ 1,9 milhão no Ciosp

R$ 21,7 milhões no Centro Integrado de Operações Aéreas (compra de helicóptero)

R$ 5 milhões no Centro Integrado de Comando e Controle Regional

Além destes R$ 80 milhões, teve outros recursos na ordem de R$ 40 milhões também alocados em emendas impositivas pelos parlamentares do RN e outros valores relacionados a convênios, que somando tudo chega-se a um aporte financeiro de R$ 140 milhões.

Além da questão da segurança pública, o presidente também está sendo aguardado pelos fruticultores, salineiros, construtores, entre outros empresários da região.

No final da manhã desta sexta-feira, dia 6, o avião da Comitiva Presidencial pousou em Mossoró com a equipe para definir logística, segurança e a agenda do presidente em Mossoró.