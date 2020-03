Prefeito do Tibau, Naldinho e a vice Lidiane assinam ficha de filiação do PSDB

Naldinho disse: “Estamos cientes do nosso compromisso com a sociedade e com a chegada no PSDB estamos ainda mais fortalecidos para atingir nossas metas”

O prefeito de Tibau, Naldinho, passou a integrar o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (6). O presidente estadual da legenda, o deputado Ezequiel Ferreira, abonou a filiação durante reunião realizada na sede do partido em Natal, no bairro do Tirol.

“Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o PSDB no Estado, aproximando a população do partido e, consequentemente, atraindo as lideranças da sociedade em todas as regiões do RN. É com muito orgulho que recebemos os novos filiados, que terão agora a responsabilidade de representar junto conosco o nosso partido”, disse Ezequiel, dando as boas-vindas ao novo tucano.





Em Tibau, na região Oeste do Estado, O PSDB conta com a vice-prefeita Lidiane, o vereador Daniel e agora se juntam ao grupo dos tucanos os vereadores: Nildo, Isaias e Adeilton. “Estamos cientes do nosso compromisso com a sociedade e com a chegada no PSDB estamos ainda mais fortalecidos para atingir nossas metas”, disse Naldinho.





Pré-candidata a prefeita de Grossos, Chintia Sonale, ingressa no PSDB





A servidora pública e pré-candidata a prefeita de Grossos, Chintia Sonale, assinou a ficha de filiação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (6).O presidente estadual da legenda, o deputado Ezequiel Ferreira, abonou a filiação durante reunião realizada na sede do partido em Natal, no bairro do Tirol.

Em Grossos, Bruno do Córrego já representa o PSDB, tendo sido eleito vereador em 2016. “Chego com disposição para ampliar a bancada do PSDB na Câmara e para conduzir o futuro da cidade de Grossos”, disse Chintia Sonale anunciando que a construção da nominata de candidatos já está bem adiantada.