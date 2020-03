Sem Terras interditam trecho das BRs 304 e 406 no Rio Grande do Norte

As interdições aconteciam desde às 8h30 desta segunda-feira (9), no km 237 da BR 304, logo após a entrada de Ielmo Marinho, e no km 105 da BR 406, em João Câmara. O MST protesta contra a violência no campo e como uma homenagem ao dia internacional da mulher. Após negociações, a PRF conseguiu a liberação das rodovias, às 10h40, e o trânsito passa a fluir normalmente.