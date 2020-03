Novo parque da Universal terá área temática da Nintendo

A Universal Studios Orlando já está divulgando os planos de construção do seu terceiro parque, denominado “Epic Universe”. A arte conceitual da nova atração da Flórida mostra um potencial de quatro áreas com temas distintos: a mais esperadas é a “Super Nintendo World”.

Segundo informações recentes dos executivos da Comcast Corporation, as obras do parque deverão ter início em 2021, com data de inauguração prevista para 2023. O Universal's Epic Universe ocupará uma área ao norte do Centro de Convenções de Orange County.

A expansão Super Nintendo World incluirá o Castelo de Peach e o Castelo de Bowser, além de Super Mario Kart e passeios nas aventuras de Yoshi, combinando o mundo real e os videogames. O parque contará também com hotel, lojas e restaurantes.

A rapidez da construção do Epic Universe também vem chamando a atenção. Comentários anteriores do CEO da Universal, Tom Williams, afirmavam que um parque leva de cinco a seis anos para ser concluído. “Aparentemente, você pode fazer isso em três, se colocar algum esforço extra.”

Detalhes revelaram que, embora o Epic Universe seja o terceiro parque da Universal Studios, o Super Nintendo World terá sua própria entrada, ou seja, um quarto portão que permitirá aos frequentadores vistá-lo com exclusividade. A nova terra de Mario, em Orlando, se une à Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Volcano Bay.

O Super Nintendo World está chegando a vários parques temáticos da Universal. O Universal Studios Japan saiu na frente e vai inaugurar a atração já no verão de 2020, a tempo dos Jogtos Olímpicos de Tóquio. Obviamente que Orlando seria um dos próximos da fila, pois a cidade é um dos maiores polos de turismo e entretenimento dos Estados Unidos.