Novas lojas-conceito da M&M’s serão abertas pelo mundo

O Mars Retail Group está inaugurando três novas lojas “experimentais” da M&M’s, com espaços mais de 2 mil metros quadrados cada. Além do Mall of America, a gigante dos doces terá outra unidade nos Estados Unidos, com endereço no Disney Springs, em Orlando. A capital alemã, Berlim, foi a cidade europeia escolhida para receber as instações da terceira loja-conceito da M&M’s.

Os três empreendimentos celebrarão a cultura e o espírito da comunidade local, tanto com referência ao design quanto aos icônicos produtos. Entre eles estão elementos como o “Wall of Chocolate” e uma experiência que permite aos compradores a personificação de guloseimas da M&M’s. As lojas também vão oferecer novos recursos interativos projetados para envolver os fãs da marca.

“Nossa aspiração sempre será trazer o melhor da experiência da marca M&M’S para nossos consumidores em cada local de varejo”, disse Patrick McIntyre, diretor de varejo global do Mars Retail Group. “Nossas novas lojas estão avançando em design e experiência para criar uma conexão e um compromisso verdadeiros, juntamente com emocionantes momentos digitais e analógicos. Estamos dando vida à marca de uma maneira imersiva”, completou.

A expansão nos Estado Unidos começará com a mudança da loja experimental da M&M’s existente na Flórida, para Disney Springs (antes chamado de Downtown Disney), no Walt Disney World Resort. A construção já está em andamento, com data de abertura prevista para este ano.

Após a revitalização em Orlando, a M&M’s abrirá em um prédio de dois andares no Mall of America, em Bloomington, Minnesota, que será seu carro-chefe. O espaço apresentará uma decoração específica da região que distingue claramente o local, homenageando a cultura do Centro-Oeste dos Estados Unidos. A unidade deve abrir no final de 2020, antes da temporada de festas natalinas.

No início de 2021, a marca abrirá sua primeira loja experimental na Europa continental, em Berlim. Localizada na principal avenida comercial da cidade, a decoração será inspirada na arte e na beleza da capital alemã.

“As futuras lojas, estrategicamente localizadas em áreas culturalmente vibrantes, onde nossos clientes esperam que estejamos, reafirmam nosso objetivo de nos conectarmos com pessoas que procuram diversão e entusiastas de chocolate”, comentou McIntyre.

As novas lojas de varejo M&M’s se unirão às já existentes na América do Norte, Europa e Ásia, incluindo Nova York, Las Vegas, Londres e Xangai.