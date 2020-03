Pelé é nomeado embaixador da SoccerConXP

A SoccerConXP 2020 Las Vegas, novo evento do futebol mundial, já tem seu embaixador. Pelé foi o nome escolhido para representar a marca que promete reunir milhares de visitantes da comunidade do esporte nos Estados Unidos, para uma experiência única e exclusiva.

A feira, comparada a um parque temático de futebol, acontecerá de 1º a 5 de setembro de 2020 no moderno centro de convenções do Caesars Forum, localizado no centro da Strip, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O fundador e presidente do SoccerConXP, Roberto Gomide, anunciou que "o SCXP está animado para lançar a primeira feira da indústria do futebol e ainda mais emocionado por ter Pelé, um ícone internacional do esporte, como nosso embaixador". Gomide acrescentou: "É justo que Pelé, que desencadeou um ‘boom’ de futebol nos Estados Unidos, durante seus três anos de brilhante carreira no New York Cosmos, retorne ao país para elevar o jogo a outro nível na SoccerConXP.”

O SoccerConXP é o primeiro evento global que reúne fãs de futebol de todo o mundo e os coloca no mesmo espaço de seus times e jogadores favoritos. A feira oferece oportunidades únicas para educação, networking e entretenimento.

Conferências integradas contarão com palestrantes de renome mundial, seminários e workshops educacionais variados, além de conteúdo de ponta para amadores e profissionais do setor experimentarem tudo o que diz respeito à crescente indústria do futebol.

Las Vegas, nos últimos anos, tem feito grandes investimentos esportivos. Um deles é a construção do Allegiant Stadium, arena que receberá o Oakland Raiders, franquia da NFL que chegará à cidade na próxima temporada 2020/2021. O clube da Califórnia, inclusive, passará a ser chamado de Las Vegas Raiders.