Slam Mossoró 2020 celebra o dia internacional da mulher nesta segunda

Poetisas e poetas já podem se preparar para emocionar o público com muita poesia autoral. A primeira etapa do Slam Mossoró está agendada para esta segunda-feira (9), às 19h30, no auditório Eliseu Ventania, na Estação das Artes.

Essa primeira etapa vai celebrar o dia internacional da mulher. Por isso, na primeira etapa da competição o tema mulher é obrigatório. Nas outras duas etapas, as poesias são de tema livre como habitual.

Para participar do Slam, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora. Para participar, as poetisas e poetas devem apenas levar três poesias de até três minutos. Daí, o evento acontece em três etapas eliminatórias. Ao final, a/o campeão ou campeã terá participação garantida no Slam RN, o Campeonato Estadual de Poesia e Perfomance, a ser realizado em outubro em Mossoró.

Para refletir e celebrar sobre o Dia Internacional da Mulher, a programação do evento ainda contará com uma roda de conversa com a cientista social Ailana Nogueira e a cantora Eva Rocha, do grupo Soul Negra.

O grupo musical da convidada foca principalmente no feminismo negro e a artista irá presentear o público com um pocket show