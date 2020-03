Airbnb oferece experiência cultural e ambiental nas Bahamas

O Airbnb e o Fundo Nacional das Bahamas, ONG dedicada à proteção de 32 parques nacionais do país, se uniram para oferecer uma experiência transformadora a cinco voluntários dispostos a mergulhar na cultura do arquipélago, contribuir com ações para a retomada do turismo pós-furacão Dorian e com a preservação dos recursos naturais.

O programa denominado “Sabático nas Bahamas” permitirá que os participantes trabalhem ao lado dos nativos durante os meses de abril e maio de 2020, em três belos destinos insulares que não foram impactados pelo furacão: Andros, Exumas e Eleuthera. Nestas ilhas serão realizados vários projetos em importantes áreas de reserva ambiental.

Em Andros, local que abriga o terceiro maior conjunto de recifes do mundo, os participantes vão colaborar com a criação de um programa de recuperação dos corais no North Marine Park, além de explorar outros ambientes marinhos.

O trabalho em Exuma será voltado à contenção de determinadas espécies de peixes, para abrir caminho para que outras adequadas aos recifes retornem e se multipliquem no local. As ações também visam a conservação das conchas, a construção de barcos tradicionais, entre outras atividades de navegação.

Já na ilha de Eleuthera os participantes poderão aprender técnicas de propagação de árvores nativas, praticar o cultivo tradicional do abacaxi e colher o sal marinho.

Os cidadão bahamenses vêm intensificando seus esforços para tornar possível um futuro mais sustentável para as Bahamas, resgatando práticas tradicionais de agricultura, pesca ética e revitalização dos recifes de corais.

Com o “Sabático nas Bahamas” essas iniciativas serão complementadas pelo Fundo Nacional das Bahamas, em conjunto com os participantes empenhados em contribuir com esses setores emergentes. A missão é proteger os parques nacionais e capacitar os líderes comunitários com as iniciativas de sustentabilidade.

“As Bahamas estão abertas ao público e, enquanto trabalhamos para recuperar partes do arquipélago devastadas pelo furacão Dorian, a grande maioria está pronta para receber visitantes", declarou Eric Carey, diretor executivo do Fundo Nacional das Bahamas. “A parceria com o Airbnb é uma oportunidade incrível para ajudar a preservar ainda mais nossa cultura e nossos recursos e compartilhar a diversidade do nosso país e o estilo de vida das Bahamas com o mundo.”

O “Sabático nas Bahamas” é um projeto promovido pelo Fundo Nacional das Bahamas, endossado pelo Ministério do Turismo das Bahamas e patrocinado pelo Airbnb. A seleção final dos cinco voluntários será anunciada em 25 de março de 2020.