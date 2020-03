Navegando no futuro | MSC revela tendências de cruzeiros para os próximos anos

A MSC Cruises lançou um novo relatório chamado "O Futuro da Experiência do Hóspede", que explora as tendências que impactarão o turismo náutico nas próximas décadas.

Criado em parceria com o ‘The Future Laboratory’, uma das principais consultorias de futuros do mundo, o informativo identifica as inovações pelas quais as marcas de viagens e hospitalidade precisarão ter para fornecer experiências que satisfaçam as exigências dos hóspedes das novas gerações.

Por exemplo, o luxo será hiperluxuoso, os Spas serão revitalizantes, a tecnologia do entretenimento a bordo será 5D e mais, as viagens proporcionarão experiências enriquecedoras aos viajantes.

"Um dos desafios da indústria de cruzeiros é que precisamos projetar e construir novos navios que ainda serão de ponta para nossos hóspedes daqui a 30 anos", disse Pierfrancesco Vago, presidente executivo da MSC Cruises. “Assim, as tendências de inovação e consumo já estão no centro do nosso DNA e precisamos ter uma visão forte e clara para o futuro, combinando isso com estilo atemporal. Através de inovação e design inteligentes, com forte compromisso com viagens sustentáveis, poderemos facilitar todos os tipos de experiências futuras. ”

Os resultados do relatório foram discutidos durante a Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, nos Estados Unidos, evento ocorrido em janeiro deste ano. Entre as conclusões destacam-se que as carteiras de identificação de dados permitirão que as marcas criem viagens personalizadas para os hóspedes.

Os assistentes e dispositivos de inteligência artificial (AI) deverão desempenhar um papel importante no atendimento às necessidades dos viajantes. A MSC Cruises já está aproveitando a nova tecnologia em seus cruzeiros com o serviço ‘ZOE’, um assistente virtual que fala sete idiomas, lançado a bordo em março de 2019. Futuramente, o ZOE evoluirá inclusive para antecipar necessidades e personalizar informações de acordo com as preferências de cada hóspede.

A cabine de cruzeiro do futuro poderá apresentar sensores de sinal biológico que rastreiam os batimentos cardíacos e a expressão facial, com tecnologias responsivas que alteram perfeitamente os ambientes de acordo com o humor e as emoções de cada turista.

O entretenimento se tornará acessível a todas as idades, sexos e nacionalidades. Os novos espetáculos do Cirque du Soleil at Sea, nos navios da classe MSC Meraviglia, MSC Bellissima e MSC Grandiosa, já seguem a tendência “antropo-tainment” que coloca o espectador no centro do entretenimento, ou seja, integra-o ao show. Além disso, os espétáculos já não são apresentados em idiomas específicos – o que os torna acessíveis a todos – quebrando barreiras demográficas e dando-lhes apelo universal.

Os viajantes ficarão conscientes do impacto ambiental de suas viagens e buscarão opções de férias ecológicas. A experiência do hóspede das próximas décadas colocará um foco significativo em sustentabilidade e impacto social.