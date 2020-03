Projeto Patrulha Maria da Penha é lançado durante solenidade em Mossoró

Nesta segunda-feira (9) aconteceu em Mossoró o lançamento do projeto da Patrulha Maria da Penha, que visa a proteção de mulheres agredidas por seus companheiros.

O lançamento aconteceu no auditório da Estação das Artes, durante a solenidade de abertura da 16ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, evento de maior concentração de esforços do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.

A solenidade contou com as presenças da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, do juiz responsável pelo Juizado de Violência Doméstica da comarca, Renato Vasconcelos, e de representantes da Prefeitura da cidade.

PATRULHA MARIA DA PENHA

Com verba proveniente do Governo Federal, a Patrulha Maria da Penha propiciará à Guarda Municipal de Mossoró a atender as mulheres amparadas por medidas protetivas, além de fazer o trabalho preventivo e o atendimento às ocorrências registradas pelo serviço Disque Denúncia, por meio do telefone 153.

O Juizado da Violência Doméstica de Mossoró está treinando os 105 guardas municipais de Mossoró por meio do curso de formação para lidar com as questões de agressão à mulher, abordando conceitos a respeito da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, o que é medida protetiva e como se aplica, além de informações sobre defesa pessoal e primeiros socorros.

Além de coordenar o curso, o juiz Renato Vasconcelos, dedicará à Semana da Justiça pela Paz em Casa o cumprimento de uma pauta com 57 audiências sobre crimes contra donas de casa, esposas, namoradas e companheiras.

O esforço concentrado de priorização dos processos de agressão à mulher segue até o dia 13 de março em todas as comarcas do RN.

Coordenadora do Comitê de Valorização da Mulher do TJRN, o “Feminina”, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, abriu a solenidade da 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa lembrando a luta pela igualdade e especialmente pelo respeito.

“Falamos sobre a força da mulher em Mossoró, onde a marca feminina está na política e na defesa da liberdade”, disse a desembargadora.