Ceplame realiza seminário para candidatos nas próximas eleições

Serão quatro palestras com temas centrais, ministrados por nomes experientes do setor jurídico e contábil, no caso Dr. Herbet Mota, advogado especialista e ex juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Dr. Salomão Alves, advogado, ex-prefeito e Consultor Político, Dr. Aldo Araújo, advogado especialista e consultor legislativo, e Dr. Cássio Almeida, contador especialista no setor eleitoral.

As próximas eleições municipais do próximo mês de outubro já serão realizadas dentro das novas regras, mais rígidas da Legislação Brasileira. Os candidatos novos e também os veteranos precisam buscar conhecimentos principalmente jurídicos e contábeis, assim como estratégias bem elaborada de comunicação para convencer o eleitorado em seu favor.

“Não se trata de objetivo fácil, diante do que atual no Brasil”, destaca Giuzélio Lobato de Melo, gerente de comunicação e Marketing do Centro Especializado em Planejamento Municipal e Empresarial, que vai está realizando no dia 28 de março próximo, no Hotel Villa Oeste, o “Seminário Eleitoral Liberar- 2020, Novas Regras, Novos Desafios”.

Os quatro especialistas vão tratar sobre o Fim das Coligações, pré-campanha, registro de candidaturas, fundo eleitoral x fundo partidário, arrecadação, vaquinha virtual, gastos de campanha, prestação de contas, propaganda eleitoral, marketing político x Marketing eleitoral, e em particular, a importância das mídias sociais neste pleito.

“O importante se faz está bem informado a cerca destes temas e outros que envolvem uma campanha eleitora em tempos atuais, onde muita coisa mudou. Não seja um desavisado, não corra o risco de ganhar e não levar”, diz Giuzélio Lobato, destacando que os conhecimentos adquiridos pelos candidatos certamente serão repassados em benefício da população.

Giuzélio Lobato disse que o evento é destinado não somente para candidatos a prefeito e vereador, mas também para advogados, contadores, publicitários, marqueteiros, entre outros que se envolvem diretamente com a campanha. “Eu destacaria inclusive a necessidade dos jornalistas participarem, pois eles vão está diretamente ligados a campanha”, finaliza Lobato.

O que?

Seminário Eleitoral Liderar - 2020, Novas Regras, Novos Desafios

Onde?

Hotel Villa Oeste, em Mossoró-RN

Quando

Dia 28 de março de 2020

Hora

De 8h às 17h30

Realização

Ceplame – Centro Especializado em Planejamento Municipal e Empresarial

Inscrições e mais informações AQUI http://ceplame.com.br/