Crescimento no E-commerce atinge 37,5%

As mudanças no mundo têm acontecido, ao longo das últimas três décadas, de uma forma muito rápida, à medida que novos dispositivos tecnológicos entram em nossas vidas e alteram a dinâmica de nosso cotidiano.

No Brasil, o celular é um instrumento fulcral que quase todos trazemos permanentemente em nossas mãos. Isso começou for funcionar como uma forma de lazer mas, gradualmente, foi tomando novos contornos e ganhou uma expressão relevante também no mundo dos negócios.

Com as dificuldades existentes na economia nacional e sabendo como a crise afetou todos nós, existiu, por parte dos brasileiros, uma tentativa de procurar novas alternativas para seus trabalhos regulares, fosse para ganhar alguma renda extra ou para trabalharem nas suas casas. Combater o desemprego e a precariedade laboral passou, então, também pela tecnologia.

Muitos trabalhos surgiram, nesse meio digital, trazendo oportunidades aos brasileiros. Entre essas, uma das principais foi o e-commerce. Um estudo recente, realizado pela Paypal e a BigData Corp versou o perfil do e-commerce no Brasil em 2019. Aqui, se concluiu que há, agora, 930 mil lojas digitais, sendo este um crescimento de 37,5%. Dessas lojas, segundo concluiu essa análise, cerca de 65% estão presentes com perfis e páginas nas redes sociais.

Mas, afinal, quais são os motivos que levam tantos brasileiros a apostar no comércio online como forma de vida? Venha conhecer algumas destas razões.

1. Maior facilidade no financiamento

O próprio mundo se adaptou às tecnologias e melhorou as estruturas que permitem aos empreendedores abrir seus negócios online.

Hoje, por exemplo, conseguir um empréstimo pessoal online é algo que pode fazer-se de uma forma bastante simples, para garantir que um negócio tem o saldo inicial necessário para transformar uma ideia num projeto efetivo.

Hoje em dia, pode conseguir esse tipo de empréstimo e garantir que avança, com um pequeno investimento inicial para o sucesso nas vendas online.

2. Trabalhar a partir de casa

A ideia de trabalhar por conta própria é apelativa para os brasileiros também por permitir que ganhem rendimentos extra sem precisarem de sair de suas casas.

Além de poderem definir seus horários e, em alguns casos, suas tabelas de preços, os brasileiros sabem que essa é uma boa alternativa para evitar as situações de desemprego que têm assolado o país.

3. É conciliável com outras atividades

O comércio online também tem apelado aos empreendedores porque esses veem, muitas vezes, o e-commerce como uma boa forma de garantirem que conciliam seus trabalhos comuns com uma segunda atividade.

As lojas digitais podem ser geridas ao mesmo tempo que realiza o seu trabalho normal, fazendo com que ganhe uma renda passiva e melhore o seu orçamento familiar, sem precisar de empreender grandes esforços com uma segunda atividade convencional.

Assim, muitos brasileiros optam por empreender em e-commerce enquanto segunda atividade, para melhorarem seus rendimentos.